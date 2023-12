Tuttosport: “Italiano si è convinto che serve una Fiorentina titolare”

Tuttosport analizza oggi sulle sue pagine la Fiorentina di Vincenzo Italiano, sottolineando quanto l'apporto dei titolari sia importante per i viola. Dopo il pericolo corso mercoledì in Coppa Italia con il Parma, Vincenzo Italiano si è convinto, al netto dei tanti impegni (già 22 gare finora disputate) e della necessità di ruotare i propri giocatori, che serve comunque battezzare una Fiorentina titolare. Costretto a rinunciare a Nico Gonzalez per un risentimento muscolare (c'è fiducia di recuperarlo per la Roma, ma si attendono risposte dagli allenamenti oggi e domani) - il tecnico è stato abile e pronto a correggere in corso la formazione e riacciuffare una partita che sembrava stregata. Domenica, nel frattempo, si va a Roma, e alla Fiorentina l'anima servirà di sicuro ma anche testa e gambe, perché quello di domenica è uno scontro diretto che profuma di Champions (le due squadre sono divise da appena un punto) e dunque farlo proprio significherebbe compiere quel salto che finora è rimasto nelle intenzioni e nelle ambizioni. A parte il Napoli superato per 3-1 al Maradona a inizio ottobre, i viola hanno perso tutti i confronti con le big, per giunta senza segnare neanche un gol: 4-0 a Milano con l'Inter, 1-0 all'Olimpico con la Lazio, 1-0 al Franchi con la Juventus, 1-0 a San Siro con il Milan. Se la Fiorentina vuole sedere in pianta stabile al tavolo delle grandi deve cercare di trafiggerle e batterle con continuità.