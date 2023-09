Tuttosport: “Italiano alla Terim e Gasperini finisce nella stalla”

Tuttosport traccia la linea di Fiorentina-Atalanta, come sempre partita ricca di emozioni. Italiano dopo la sconfitta di Milano aveva accumulato certamente tanta tensione, che ha scaricato con quel pallone tirato in Fiesole a fine gara. E alzandosi in piedi su un cartellone pubblicitario, alla Fatih Terim. La Fiorentina adesso va a Genk, dopo la prima vittoria casalinga stagionale in campionato. Una grande battaglia ieri in campo, con rimonte e sorpassi. Una sfida in bilico fra le due squadre, che ha premiato Italiano anche per i cambi