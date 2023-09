Tuttosport: “Fiorentina, quanti rimpianti. Al fotofinish ecco la doccia fredda”

" Alla Fiorentina non basta Ranieri ": titola così Tuttosport sul pari per 2-2 tra la squadra viola e il Genk nella partita d'esordio del girone di Conference League. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

"Non sono bastati alla Fiorentina i primi gol in viola di Luca Ranieri per iniziare con una vittoria il proprio girone di Conference di cui è stata finalista tre mesi fa. Mentre il centrale classe '99 stava assaporando la gioia di sentirsi eroe per una notte, capace di ripetere l'impresa di un certo Giorgio Chiellini, l'ultimo difensore italiano ad aver segnato una doppietta in una coppa europea (contro il Lech Poznan il 16 settembre 2010 in Europa League) ecco la doccia fredda: il Genk pareggia a cinque minuti dal termine, addirittura “rischia” di vincere quando - dopo un periodo di calo - intensifica l'assalto finale e nel recupero colpisce il palo con il neo entrato Arokodare.