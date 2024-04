Tuttosport: Fiorentina con oltre il 70% di possesso palla, ma senza gol

" La Fiorentina senza gol. E Italiano alza la voce ": titola così Tuttosport in riferimento al pareggio contro il Viktoria Plzen in Conference League. Riportiamo la parte iniziale dell'articolo:

"Voleva prenotare la qualificazione alle semifinali già ieri sera nella Doosan Arena ma Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina dovranno giocarsi tutto giovedì prossimo al Franchi dove sarà fondamentale, per vincere, trovare quello che da tempo questa squadra ha smarrito: il gol. Contro il Viktoria Plzen, nella prima sfida europea dopo la scomparsa del dg Barone, i viola non vanno oltre lo 0-0, l’ennesimo gran possesso palla - oltre il 70% - non riesce a sfondare la difesa avversaria che si conferma impenetrabile (una sola rete subita nelle ultime 9 gare di coppa) partorendo solo molti cross ma nessuna vera occasione: un tiro dalla distanza di Martinez Quarta e un colpo di testa di Belotti nel primo tempo, un affondo di Beltran respinto da Jedlicka a inizio ripresa. Fine. Neppure la scelta di Italiano di rivoluzionare nel corso della partita l’intero reparto offensivo - fuori Belotti, Beltran, Sottil e Nico Gonzalez, dentro Nzola, Barak, Kouamé e Ikoné - è riuscita a dare la scossa ad una manovra lenta e sterile. Così il Viktoria che si è difeso a oltranza ha concesso poco e rischiato nulla: anzi, l’unico vero pericolo di tutto il match lo ha creato nel primo tempo l’ex giocatore dell’Udinese Vydra. Comprensibile la soddisfazione della squadra ceca che si conferma imbattuta in questa Conference come la stessa Fiorentina: quello di ieri è il terzo 0-0 di fila che tiene aperto il discorso qualificazione, fra l’altro a Firenze Koumek potrà recuperare alcuni dei giocatori assenti ieri per infortunio".