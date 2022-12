Tuttosport: dal mercato alla condizione dei viola. Castrovilli regala sorrisi

La Fiorentina è una delle squadre più in palla a livello fisico per la ripresa del campionato, ma anche sotto l'aspetto dell'atteggiamento sta convincendo tutti. Come scrive Tuttosport, il problema resta il digiuno dai gol di Cabral e Jovic e l'incognita sul recupero di Nico Gonzalez. Il recupero di Castrovilli , invece, fa sorridere Vincenzo Italiano, che ritrova il centrocampista di maggior qualità della sua rosa.

Mercato, dai nomi in entrata a quelli in uscita

In vista del mercato di gennaio la Fiorentina non sta dando molti indizi, con l'idea che stia lavorando molto sotto traccia. I viola, secondo il quotidiano, sarebbero a caccia di un esterno: uno tra Boga, Brekalo e Biuk, e un centrocampista, Sabiri resta l'indiziato principale. Inoltre, starebbe cercando di sfoltire la rosa, soprattutto nel reparto di centrocampo, con Maleh, Benassi e Zurkowski pronti a salutare. Si lavora anche per accelerare i rinnovi, Bonaventura fra tutti, e resistere all'assalto per Amrabat e Kouamé, i più richiesti.