Tuttosport – Con Belotti la Fiorentina ha trovato il suo centravanti?

La Fiorentina ha trovato in Belotti un giocatore in grado finalmente di incidere in attacco. Un centravanti che manca dai tempi di Vlahovic

La Fiorentina ha trovato il suo centravanti? Tuttosport riparte dalla fine nella sua analisi del match con il Frosinone, con Belotti sotto la Fiesole e riempito di applausi e... Goleador. Dai tempi di Vlahovic i viola faticano a trovare un attaccante degno di questo nome, in grado davvero di trascinare la squadra: per ora il Gallo è solo in prestito, ma in due partite ha già fatto vedere di essere pronto e carico per incidere subito. Con quello di ieri (primo in viola) siamo a 110 gol in A, coincidente anche con la prima vittoria viola nel 2024. Non poco.