Beltran a scuola da Lautaro. E punta a segnare contro una big

Tuttosport riporta oggi sulle sue pagine un approfondimento su Lucas Beltran, attaccante viola che sfiderà il connazionale Lautaro Martinez domani al Franchi. Il quotidiano si chiede se prima o poi l’allievo Beltran riuscirà a superare il maestro Lautaro Martinez, sottolineando come per adesso il confronto non è proponibile viste le distanze a livello di rendimento, gol, esperienza e carisma. Tuttavia per molti il 22enne centravanti arrivato dal River Plate ricorda il bomber dell’Inter dei primi anni. Soprannominato Vichingo per i capelli rossicci, Beltran non ha iniziato a segnare a raffica come ha abituato il campione nerazzurro, però da dicembre in campionato ha contributo a portare alla sua squadra 10 punti segnando contro Salernitana (3-0), Verona (1-0), Monza (0-1) e Udinese (2-2 in rimonta): 4 reti in 6 match disputati. Gliene bastano altre due per eguagliare il rendimento di Lautaro nella stagione del suo debutto in A (2018-19) conclusa con 6 gol in 27 presenze. L’attaccante viola quindi ha tempo e modo per concludere la prima annata italiana con gli stessi numeri dell’illustre connazionale che domani sfiderà in un Franchi pienissimo (Fiesole esaurita, previsti oltre 35.000 spettatori). Beltran che, tra l'altro, mira a fare di più e a sbloccarsi con una big. Contro Napoli e Roma è rimasto in panchina, con l’Inter all’andata e la Juve ha giocato 45’, con la Lazio 62’, col Milan 70’ e soprattutto non è ancora riuscito a lasciare il segno in una sfida di vertice. Sarà la volta buona? Nell’attesa Italiano sta valutando con chi affiancarlo: Nico Gonzalez (al rientro dopo 45 giorni di stop), il discusso Ikone (tolto dal mercato dal club ) o Sottil a caccia di rilancio. A meno che il tecnico non decida di schierare subito il doppio centravanti inserendo Nzola, anche se finora è accaduto solo a gara in corso.