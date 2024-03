Tuttosport: “Belotti e Buongiorno sono come il Diavolo e l’acqua santa”

Belotti e Buongiorno per i tifosi del Torino sono come il Diavolo e l'acqua santa. Per l'attaccante viola non è tanto il divorzio ad aver adirato il popolo granata, ma il modo in cui si è consumato. Nessun saluto da parte del Gallo alla tifoseria che lo aveva sempre sostenuto e fino ad oggi neanche una spiegazione sul mancato rinnovo con il Torino. Il popolo granata non gli perdonerà mai quel silenzio che lo ha portato via da Torino. Un mutismo che ancora tanti tifosi non riescono a spiegarsi. Il giorno della firma con la Roma, il Gallo pubblicò su Instagram una lettera mai ritenuta sincera dai tifosi granata. Non si prospetta una giornata facile per Belotti, che dovrà rispondere sul campo alle tante critiche che pioveranno dagli spalti. Con Buongiorno invece è tutto diverso. Nonostante in estate il suo futuro sia lontano da Torino, non perderà mai quel "granatismo" che contraddistingue chi ama veramente la piazza. Lo riporta Tuttosport