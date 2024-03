Bonaventura e Belotti o uno o l’altro, Italiano deve sciogliere le riserve

La trasferta di Torino nasconde non poche insidie, ma l'obiettivo è chiaro. Battere il torino, dare continuità alla bella prestazione con la Lazio, e allontanare i granata dalla corsa europea. Il Corriere Fiorentino nel presentare la sfida si concentra sulle possibili scelte di Italiano. Il dubbio è uno, che far riposare tra Belotti, e Bonaventura. In ogni caso difficlmente entrambi verranno schierati dal primo minuto assieme. In caso di presenza del grande ex ci sarebbe Duncan in mediana. Mentre se Italiano riproponesse il jolly Jack da play a fianco di Arthur allora sarebbe Nzola a beneficiarne da numero 9