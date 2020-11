Tra i nomi fatti oggi dai quotidiani per il dopo Iachini, c’è anche quello di Luciano Spalletti. A rilanciare la candidatura del tecnico di Certaldo per la panchina viola è Tuttosport, secondo cui Spalletti è tra i tecnici presi in considerazione dalla Fiorentina insieme a Sarri, Montella, Mazzarri, D’Aversa, Semplici e Ballardini. Il quotidiano, infine, ipotizza un ultimo scenario: la promozione di Aquilani, oggi tecnico della Primavera, per poi provare a convincere Sarri o Spalletti con un progetto triennale.