“Tutto in famiglia”: la salvezza viola passa dai due Inzaghi

La Fiorentina si troverà di fronte la Lazio di Simone al "Franchi", mentre Filippo sarà impegnato nello spareggio salvezza col Cagliari

Non giocano più, eppure Simone e Filippo Inzaghi, sono gli avversari più temibili nella corsa thrilling verso la salvezza. Così il Corriere Fiorentino presenta la doppia sfida: uno al Franchi, con la Lazio, l’altro a Benevento, nello spareggio col Cagliari. La Lazio ha 64 punti, contro i 35 dei viola. Immobile e compagni hanno segnato 60 gol, contro i 45 della Fiorentina, e ne hanno subiti 49 (57 i gigliati ndr). Un dato in controtendenza rispetto agli anni passati con la fase difensiva punto di forza dei biancocelesti. L’obiettivo è provare a infilare il coltello nella piaga, anche se i precedenti non fanno ben sperare.