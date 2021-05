Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Sabato alle 20.45 arriva a Firenze la Lazio vera e propria bestia nera dei viola. La squadra di Iachini vanta una striscia di tre gare senza sconfitte in cui ha raccolto 5 punti. La Lazio di Inzaghi è sempre in lotta per un piazzamento in...

Niccolò Ghinassi

Sabato alle 20.45 arriva a Firenze la Lazio vera e propria bestia nera dei viola. La squadra di Iachini vanta una striscia di tre gare senza sconfitte in cui ha raccolto 5 punti. La Lazio di Inzaghi è sempre in lotta per un piazzamento in Champions League e vanta un record di 7 vittorie nelle ultime 8 gare (sconfitta solo a Napoli)

Le ultime dai campi

La Fiorentina tira un sospiro di sollievo per la condizioni di Ribery il cui ginocchio sta meglio e non dovrebbero esserci dubbi sulla sia partecipazione alla gara d sabato sera. Tornerà tra i convocati anche Kokorin che da qualche giorno si allena in gruppo. Sicuro assente in difesa Igor che è stato squalificato, mentre a centrocampo dovrebbe tornare dall'inizio Castrovilli con la possibili esclusione di uno fra Pulgar e Amrabat. In casa Lazio in mattinata a Formello si sono svolte prove tattiche, poi una partitella finale alla quale ha partecipato anche Luiz Felipe, definitivamente recuperato per Firenze. Si è rivisto anche Caicedo mentre non si è allenato neanche oggi col resto dei compagni Milinkovic, ma - come riporta cittaceleste.it - domani è atteso in gruppo per le prove tattiche dell'antivigilia. Prosegue il percorso di recupero differenziato Escalante mentre sarà assente Fares fermato dal Giudice sportivo per un turno.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat (Pulgar), Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzeri, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.