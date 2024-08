Tutto facile per la Fiorentina a Grosseto: gol e applausi

Altra vittoria per la Fiorentina di Palladino contro il Grosseto

In una serata calda e davanti a un pubblico di 3600 persone, di cui 3100 paganti, la Fiorentina ha affrontato il Grosseto allo stadio «Zecchini». La partita, finita 7-2 per i viola, ha visto la squadra di mister Palladino provare una nuova formazione dopo la vittoria contro il Montpellier. I biancorossi di mister Malotti, alla loro prima uscita stagionale in casa, hanno sfoggiato le nuove maglie.