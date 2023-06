Tutti si aspettavano i rigori, ma Aquilani non spezza la maledizione

Aquilani, alla probabile ultima panchina con la Primavera della Fiorentina, non riesce a spezzare la maledizione che da un mese e mezzo a questa parte incombe sulla Viola

Aspettavano tutti i rigori, ma è spuntata la testa di Hasic a consegnare al Lecce uno scudetto che più meritato non potrebbe essere. Coppitelli può esultare nella notte di Reggio Emilia, e mai festa fu più dolce: il tecnico giallorosso azzecca i cambi ed evita la sofferenza dei tiri dal dischetto, con Daka che scodella dalla bandierina e Hegland che fa la sponda per Hasic, lesto a punire una delle rarissime sbavature della difesa toscana. Aquilani, alla probabile ultima panchina con la Primavera della Fiorentina, non riesce a spezzare la maledizione che da un mese e mezzo a questa parte incombe sulla Viola: dopo le due finali perse dalla prima squadra, precedute da quella di Coppa Italia della Primavera stessa, a un passo dal gong arriva un’altra beffa tremenda, con Rocco Commisso (presente assieme a Joe Barone) costretto una volta di più a fare buon viso a cattivo gioco, ma pronto a rincuorare sul campo i suoi ragazzi. Lo riporta il Corriere dello Sport.