Tutti in fila per Cutrone, Inzaghi lo vuole riabbracciare al Benevento. C’è anche una spagnola

Il Mattino in edicola oggi mette il Benevento di Pippo Inzaghi (le sue parole sulla Fiorentina) in pole position per aggiudicarsi Patrick Cutrone in uscita da Firenze. I due sono stati protagonisti insieme nella Primavera del Milan e SuperPippo punterebbe volentieri sul giovane attaccante. Il Wolverhampton pare soddisfatto dell’eventuale destinazione, molto di più rispetto al Napoli, dove Cutrone sarebbe solo un rattoppo in attesa dei rientri di Mertens e Osimhen. Altre concorrenti sono Bologna, Sampdoria e Torino, oltre al Villarreal che si è fatto avanti dalla Spagna.

