Corvino: “Fiero di quattro acquisti fatti nel secondo ciclo viola”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rilasciato un’intervista a Lecceprima.it nel corso della quale è ritornato sulla sua esperienza alla Fiorentina:

“Il 4 gennaio la sfida al Monza: Corvino e Galliani in serie B? Quando si arriva a un certo punto della carriera, si fanno scelte più di cuore che legate alle ambizioni. Io dopo quattro anni di Champions League, 600 partite di serie A, dopo aver fatto la B solo tre volte e aver sempre ottenuto la promozione, dopo essere partito dalla terza categoria, non me la sono sentita di accettare proposte per obiettivi che avevo già raggiunto. Mi sono sentito più motivato – magari nell’attesa di sperare di raggiungere l’unico traguardo che mi manca, lo scudetto – dall’offerta che mi è stata fatta di poter contribuire alle sorti del mio territorio. Allo stesso modo credo che Galliani abbia sentito lo stesso richiamo, di ritornare lì dove aveva iniziato la sua carriera di dirigente. Corvino a tutto campo: da Rodriguez a Falco, dalle strutture al mercato. I più grandi acquisti? Mi definiscono un talent scout, ma io credo che questa propensione verso i più giovani sia una vocazione in più. Io in realtà ho unito sempre la potenzialità alla qualità conclamata: a Casarano avevo Miccoli, ma anche Francioso. A Lecce avevo Vucinic, Bojnov, Ledesma ma avevo anche Lima, Chimenti, Lucarelli. Prendevo Chevanton ma avevo in rosa giocatori esperti. A Firenze avevo Jovetic, Ljajic, Nastasic, Osvaldo però ho portato anche la Scarpa d’oro Toni, ho portato Frey, Mutu. Poi nel secondo ciclo dei viola Vlahovic, Milenkovic, Castrovilli, Dragowski”.