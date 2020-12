Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del 2020 della sua squadra ed ha tirato un bilancio dell’annata:

Ci sono squadre come Torino e Fiorentina che non c’entrano niente con la classifica che hanno e non lotteranno per la salvezza. Se ci montassimo la testa faremmo un grande errore ma conoscendo i miei giocatori sono sicuro che non correremo questo rischio.