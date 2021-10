Tutti i nomi per il dopo Vlahovic: da Borja Mayoral a Cabral, Lucca e Scamacca

Due gli scenari che faranno da discriminanti: l'addio del serbo a gennaio oppure a giugno. Nella lista anche Petagna e Raspadori

Dopo aver analizzato lo stato del rapporto tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina, La Gazzetta dello Sport passa in rassegna i possibili sostituti dell'attaccante serbo, ormai destinato a lasciare Firenze a gennaio o giugno 2022. Lo scenario a tempi brevi ha due nomi nel mirino: Borja Mayoral e Petagna. Figure che potrebbero funzionare al posto del centravanti serbo ma, nel caso in cui Vlahovic decidesse di non accettare proposte nel mercato invernale, anche insieme al numero 9 viola. Permettendo a Italiano di avere finalmente due punte affidabili. La presenza di un altro attaccante importante obbligherebbe Dusan a dare sempre il meglio per non rischiare di scivolare in panchina.