Lucca, la concorrenza aumenta. Le big della A sul bomber del Pisa

Anche Juventus e Inter sul bomber del Pisa, finito nel mirino della Fiorentina nella caccia al dopo Vlahovic

Tutti pazzi per Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa. Il giocatore, rivelazione di questo inizio di stagione in Serie B, piace alla Fiorentina e il suo agente ha strizzato l'occhio ad un'ipotesi viola. Ma ogni giorno la concorrenza cresce. Oggi Tuttosport parla addirittura di derby d'Italia per lui, con Juventus e Inter che sarebbero pronte a sfidarsi sul mercato.