Mourinho strizza l’occhio alla Fiorentina: Borja Mayoral non convocato

Mourinho non convoca Borja Mayoral per la Sfida contro il Napoli. La Fiorentina osserva e tenta il colpo per Gennaio

Redazione VN

La pesante sconfitta della Roma di Mourinho per 6 a 1 in Norvegia contro il Bodo Glimt ha lasciato degli strascichi pesanti all'interno della squadra giallorossa. Infatti, in vista della sfida contro il Napoli, il tecnico portoghese non ha convocato alcuni dei protagonisti della disastrosa sconfitta in Conference League.

Uno di questo è Borja Mayoral. L'attaccante sagnalo, che l'anno scorso ha segnato ben 17 gol in stagione, non rientra nei piani di Mourinho e la Fiorentina potrebbe sfruttare questa ghiotta occasione di mercato. Infatti, l'ex Levante è uno dei principali nomi per il dopo Vlahovic e chissà se, visto la pesante situazione in casa Roma, il suo arrivo potrebbe essere anticipato a Gennaio.