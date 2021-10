Il giorno del giudizio: Vlahovic all’esame dei 20.000 del Franchi

Dai potenziali fischi alla mancanza di alternative in attacco: tutto il peso dell'attacco viola su Vlahovic

Secondo il quotidiano, la sensazione è che lo stadio ignorerà l'idolo che ha tradito Firenze e che non sarà perdonato. Vlahovic è sotto esame anche per la flessione e il digiuno dal gol dell'ultimo periodo, un calo di rendimento che è coinciso con le prime dichiarazioni avvelenate di Rocco Commisso e ha amplificato la sterilità del reparto avanzato viola. Tre reti nelle ultime quattro partite sono poche e - sottolinea la Rosea - piano piano emergono in maniera sempre più chiara gli errori commessi in sede di mercato come la scelta di confermare Kokorin e quella di non ascoltare Italiano per l'acquisto di un quarto esterno offensivo. E invece del sogno Berardi, oggi mancherà anche lo squalificato Sottil...