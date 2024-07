Tutti i dettagli sui lavori del Franchi. E slitta l’incontro Fiorentina-Funaro

Ecco il piano per il lavori del Franchi. Lo stralcio è diviso in due lotti. Nel primo (fino a maggio 2025) si interverrà in curva Fiesole e parte di Maratona e Tribuna, nel secondo (fino a novembre 2026) nella restante parte dell’impianto (alcuni interventi andranno a sovrapporsi) e in quest’ultimo non si considera la presenza della Fiorentina a giocare le partite.