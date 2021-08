Tutte le strade portano a Roma: Italiano ritrova i nazionali, sabato l’Espanyol

Prosegue a Firenze il lavoro della Fiorentina di Italiano che ritrova buona parte dei nazionali, assenti i soli Amrabat e Kouame

Iniziata la seconda parte di preparazione per la Fiorentina. Dopo due settimane di ritiro a Moena, da ieri la squadra si allena al CS "Davide Astori". Prima seduta nella quale Italiano ha avuto praticamente il gruppo al completo, grazie al rientro dei nazionali. Fatta eccezione per Amrabat, alle prese con la riabilitazione in Olanda e Kouame, di ritorno da Tokyo in queste ore. Come scrive Repubblica Firenze gli argentini, più Pulgar, hanno svolta una seduta individuale. In virtù della bolla sancita dalle disposizioni anti-Covid. Il resto del gruppo è a disposizione, compresi molti dei giovani aggregati in pianta stabile dalla Primavera. Tra diciotto giorni è tempo di esordire in campionato, in trasferta. Di fronte la nuova Roma di José Mourinho. Via alla fase due della preparazione che prevede un progressivo perfezionamento atletico e fisico. Italiano studia come plasmare il proprio 4-3-3 nel confronto coi giallorossi. Già a partire dall'amichevole solidale con l'Espanyol, prevista sabato al "Franchi".