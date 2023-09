Tutta la pressione è su Italiano: tra nervosismo, insulti e tante critiche

Non è un caso insomma, se dopo la vittoria sul Rapid il tecnico si è lasciato andare a quella reazione nei confronti del tifoso che lo aveva insultato dal parterre per 90’. Un segnale di nervosismo, seppur ampiamente giustificabile visto che quella persona non lo stava semplicemente contestando ma, appunto, insultando. Un clima difficile, quello attorno all’allenatore, che si respirava ancor più nitido ieri, dopo il pesantissimo ko con l’Inter. In molti sui social e in città infatti se la sono presa con lui e del resto era stato lui stesso ad assumersi tutte le responsabilità della sconfitta per non aver fatto turnover dopo la gara di giovedì. Scelta che non rifarebbe, anche se fa un po’ sorridere che oggi venga contestato per questo dopo che per una stagione intera (la scorsa) è stato accusato per l’esatto contrario. Senza contare il fatto che in alcuni reparti di alternative ce ne fossero poche (a centrocampo per esempio) o che in altri (gli esterni d’attacco) a parte Nico non ci siano giocatori capaci, rispetto agli altri, di spostare gli equilibri. Lo riporta il Corriere Fiorentino.