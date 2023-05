Tutta Firenze col fiato sospeso: per chi è rimasto a casa giornata campale

Una finale vissuta al cardiopalma, non solo per chi è andato a Roma, ma anche per le centinaia di migliaia di tifosi davanti alla televisione. Il Corriere Fiorentino ripercorre la serata di chi è rimasto a casa: otto maxischermi allestiti in città, poi il tifo comune come se fosse un Franchi enorme. In città il silenzio era surreale, con la speranza di interrompere un lungo digiuno, finito però (almeno per questa volta) con un nulla di fatto.