Turnover di massima con il Riga: ma niente esordio per Bianco

Dedizione, determinazione e tanto sacrificio. Questi i concetti che i giocatori devono mettersi in testa per questo rush finale pre Mondiale. Il ritorno di Castrovilli a lavorare con il gruppo è sicuramente una notizia mozzafiato per Italiano e compagni. La Fiorentina giovedì è attesa in Lettonia per affrontare il Riga. Italiano, con ogni probabilità, punterà su un turnover di massima, facendo riposare gran parte dei suoi pezzi da 90 in vista dell'importantissima sfida di campionato contro la Sampdoria.

Chi gioca in Conference?

In Conference riposeranno quasi sicuramente sia Jovic che Kouamé in attacco, per dare spazio a Cabral e Saponara. In difesa si rivedrà Igor dal 1', mentre a centrocampo potrebbero rifiatare sia Bonaventura che Amrabat. Come scrive il Corriere Fiorentino in molti volevano l'esordio da titolare di Alessandro Bianco, ma salvo clamorose sorprese non sarà così. Per Italiano, infatti, nonostante i progressi e l'apprezzamento nell'atteggiamento e capacità di apprendimento, non pensa che il suo momento sia ancora arrivato. Gli darà spazio sicuramente a gara in corso, ma vederlo nell'undici titolare sarà molto difficile.