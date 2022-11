Castrovilli torna dopo l’infortunio: ieri parzialmente in gruppo

Un miraggio per la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Dopo sei mesi dal gravissimo infortunio, nella giornata di ieri, Gaetano Castrovilli è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Tra abbracci e sorrisi con i suoi compagni, i viola non vedono l'ora di riavere a disposizione il suo centrocampista e numero 10 di maggior qualità. Come scrive La Nazione, il recupero definitivo dovrebbe arrivare a gennaio, dopo la fine dei Mondiali in Qatar.