Tudor rivuole il suo Barak. La Lazio può accontentarlo

Igor Tudor vuole ritrovare il suo Antonin Barak. I due al Verona fecero faville, con il ceco che superò la doppia cifra realizzativa. Ma da quando è a Firenze il suo rendimento non è mai decollato. Il Messaggero conferma che il ds Fabbiani è sulle sue tracce, con Tudor che lo ha richiesto. Il calciatore già a gennaio poteva lasciare Firenze, ma la valutazione adesso non è più di 10 milioni. Lotito farà le sue valutazioni per portare al suo tecnico Barak. Ma la richiesta di Tudor è chiara