Tudor perde Felipe Anderson: così la Lazio piomba su Barak

Felipe Anderson lascerà la Lazio a zero per trasferirsi al Palmeiras. Questa è la notizia della notte che apre scenari di mercato interessanti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tudor è già alla ricerca di un sostituito e nella lista degli obiettivi seguiti ci sarebbe anche il nome di Antonin Barak. Il centrocampista della Fiorentina stava per lasciare Firenze a gennaio, per poi decidere di rimanere. Tudor lo conosce molto bene visto che è stato un suo pupillo ai tempi del Verona. La Fiorentina chiede 10 milioni e la Lazio vorrebbe regalare esperienza e affidabilità al suo centrocampo.