TS: “Italiano onorato dal corteggiamento del Torino, ma l’affare è in salita”

Tuttosport si sofferma sulla situazione che riguarda il futuro di Vincenzo Italiano. Come riportato da giorni, l'allenatore della Fiorentina sarebbe la prima scelta per Vagnati, ma l'affare è in salita. Anzi, ad oggi, è quasi impossibile che Italiano accetti l'offerta del Torino. Nei giorni scorsi, nonostante le smentite del mister, c'è stato un incontro con la dirigenza granata. L'attuale tecnico della Fiorentina ha riferito di sentirti onorato dell'interesse, ma ad oggi è impossibile dare una risposta alla richiesta del Torino. Il motivo? Su Italiano ci sono anche Napoli e Bologna, squadre con ambizioni maggiori e il tecnico avrebbe dato la precedenza a questi due club. Il Torino ad oggi, non può garantire a Italiano aspetti che per lui sono fondamentali per un progetto: stipendio e mercato. Inoltre, in caso di Europa League, Cairo dovrebbe andare a parlare con Commisso per trattare per lo stesso Italiano visto la clausola del suo contratto. Insomma, ad oggi Italiano-Torino è una pista davvero in salita.