TS: “Arthur, altro che Fiorentina. Sarà lui a finanziare il mercato di Giuntoli”

Da Torino non arrivano parole confortanti riguardo il futuro di Arthur. Il suo addio a Firenze è sempre più vicino e Giuntoli si prepara a incassare una cifra importante

Tra addio e permanenza, anche Tuttosport si sofferma sul futuro di Arthur. Fresco di primo gol nella sua esperienza alla Fiorentina già prossima alla conclusione: troppo alta per i Viola la richiesta della Juventus, troppo alto anche l'ingaggio del brasiliano. Che rientrerà alla base, dunque, ma difficilmente per restare: i bianconeri dalla sua cessione auspicano di incassare 15-20 milioni, anche se negli ultimi anni le offerte hanno scarseggiato. L'obiettivo di Giuntoli sarebbe quello di ottenere dal suo addio una cifra che possa essere reinvestita per un altro mediano, da mettere questa volta davvero al centro del progetto tecnico. Tra tutti, ecco i nomi di Gudmundsson e Khephren Thuram.