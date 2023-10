Troppa Fiorentina per il Cukaricki. Finalmente Beltran: titolare con la Lazio?

A proposito di Beltran, autore di una doppietta, Repubblica Firenze scrive: "In un momento molto complicato, con Nzola che non riesce a trovare continuità sotto porta, Beltran che si sblocca è la notizia migliore in assoluto. Per il tecnico e per una Fiorentina che aveva un grande bisogno dei gol del centravanti per aggiungere quantità alla reti del collettivo. Beltran infatti è il tredicesimo giocatore viola, in stagione, a trovare la rete. Il risultato contro i serbi non è stato mai messo in discussione. Italiano, tolto Kayode per infortunio, ha inserito il classe 2005 Comuzzo che aveva esordito in assoluto negli ultimi minuti a Napoli. E proprio dai piedi del difensore prodotto del vivaio, adattato a laterale destro, arriva un bel pallone per Beltran che lo lavora e poi in girata coglie una clamorosa traversa al suo terzo tiro in porta effettivo. Insomma, argentino scatenato e candidato a una maglia da titolare anche lunedì prossimo all’Olimpico contro la Lazio".