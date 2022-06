Tre X tre: un tris di gioielli a disposizione di Italiano, già da Moena

Dodôper Odriozola, Mandragora per Torreira e Jovic per Piatek. Un, due, tre, ecco i colpi in arrivo. L'attesa legata alla definizione delle trattative, non alla riuscita. Odriozola è tornato al Real Madrid, Piatek all'Hertha Berlino e Torreira è stato scelto di non riscattarlo. Sui rispettivi sostituti - prosegue il quotidiano - non c'è molto da sindacare: aver insistito con caparbietà fino ad assicurarsi Dodô, significa che la Fiorentina si mette in casa un signor esterno, mentre Jovic è una scommessa con ottime possibilità di essere incassata e questo garantirebbe risultati sicuri per la squadra viola. E poi, Italiano li avrà tutti e tre a disposizione per il ritiro in Val di Fassa.