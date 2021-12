Tre ballottaggi nella testa di Italiano: la possibile Fiorentina anti-Ribery

Sottil parte in vantaggio su Callejon, ma il tecnico deve sciogliere altri due dubbi tra centrocampo e difesa

La Fiorentina e Vincenzo Italiano continuano a lavorare per preparare la sfida contro la Salernitana. Dragowski - si legge su La Nazione - si allena ancora a parte per recuperare dalla lesione subita alla fine della gara contro il Napoli, il 3 ottobre scorso. Ma non è l’unico indisponibile: ai box ci sono Nastasic, rientrato infortunato dalla Serbia, e pure Castrovilli, che deve ritrovare la miglior condizione fisica. Se davanti, il peso offensivo resterà nelle intuizioni di Vlahovic, Gonzalez da una parte e Sottil dall’altra, in vantaggio su Callejon, dovranno garantire l'imprevedibilità necessaria ad affrontare nel migliore dei modi la Salernitana.