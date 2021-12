Infermeria affollata per la Salernitana: Colantuono fa la conta

La truppa campana raggiungerà il capoluogo toscano fortemente rimaneggiata

La Salernitana molto probabilmente dovrà rinunciare ad un altro pezzo in vista della trasferta di Firenze. Oltre ai vari infortunati Gondo, Capezzi, Coulibaly, Ruggeri, Zortea e Strandberg, nella giornata di giovedì Stefano Colantuono ha dovuto fare a meno anche di Milan Djuric. Il centravanti bosniaco, spesso alternato all'ex Crotone Simy, infatti, ha saltato l'allenamento odierno perché fermato da una quarantena fiduciaria preventiva, essendo entrato in contatto con un positivo esterno al gruppo squadra. Vedremo se la formazione campana riuscirà a recuperare in extremis il proprio attaccante. La rifinitura prima della partenza per Firenze si terrà venerdì mattina alle 10. Lo riporta corrieredellosport.it.