Fra Italiano e Firenze esplode l’amore. E i tifosi ringraziano… Gattuso

Il tecnico festeggia il suo primo compleanno nella città che lo ha accolto questa estate

Quella di oggi è una giornata senz'altro particolare per Vincenzo Italiano, che ieri ha parlato ai canali della Fiorentina. Il tecnico Viola, infatti, spegne oggi 44 candeline nella città che gli ha fatto un dono dal valore inestimabile: la stima totale. A scriverlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Stima, appunto, e fiducia guadagnate col duro lavoro sul campo e coi risultati. I tifosi Viola sono letteralmente impazziti per Italiano e, sui social, ringraziano Gennaro Gattuso per il dietrofront di questa estate. Insomma, l'ex Spezia è davvero l'uomo del momento a Firenze e "oggi più che mai farà il pieno di auguri e complimenti".