Italiano: “Gonzalez più decisivo a destra, lo deve capire”

Le parole di Vincenzo Italiano, nell'avvicinamento alla partita con la Salernitana di sabato. Il tecnico pungola Nico Gonzalez

Redazione VN

Vincenzo Italiano è intervenuto oggi in una diretta organizzata dai media ufficiali della Fiorentina:

Primavera - In bocca al lupo ai ragazzi di Aquilani. È un trofeo molto importante, mi auguro che possano portare a casa una vittoria.

Biraghi e le punizioni - In settimana sono in tanti a provarci, quella è la sua mattonella. Quest'anno non era ancora riuscito ad incidere da calcio da fermo. Con quella punizione siamo riusciti a tornare in vantaggio e portare a casa la vittoria.

Stagione oltre le aspettative - Fin dai primi allenamenti ci speravo, ero fiducioso. Vediamo già da sabato, una partita difficile. Speriamo di sfatare il tabù delle tre vittorie consecutive che non troviamo da inizio campionato. La partita di Bologna ci deve lasciare tanto, autostima e consapevolezza. Per quella continuità che andiamo ricercando. Possiamo crescere ancora, non dobbiamo porci limiti.

Gli esterni? Sempre possono essere più cattivi, sotto porta dobbiamo aumentare un po' i numeri da un punto di vista dei goal. nelle ultime partite però il contributo è aumentato e si vede chiaramente.

Gonzalez a dx- In quella zona può essere molto determinante, venendo dentro al campo in conduzione può andare al tiro, guadagnare punizioni importanti, situazioni in cui essere pericoloso. Rende bene anche a sinistra, ma in modo diverso. Lì può fare molto più male, lo deve capire anche lui.

Tifosi - Il pubblico è il 12° uomo in campo, ti stimola a fare di più, ti sveglia. Render felice la gente deve essere un nostro obiettivo, cercheremo di far gioire il nostro pubblico anche sabato. Come abbiamo fatto nel 4-3 al Milan, lì è stata davvero un'emozione.