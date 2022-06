Tre anni di Commisso: il patron riparte dal mercato e da Italiano

Il 6 giugno di tre anni fa Rocco Commisso acquistava la Fiorentina. Oggi il patron viola sa di aver raggiunto l'obbiettivo sportivo dell'Europa ed è pronto a rilanciare con infrastrutture, mercato e la riconferma di Italiano

In ogni caso i numeri non mentono e raccontano che, dal suo arrivo a Firenze, Commisso ha investito circa 400 milioni di euro . Una cifra notevole, comprensiva di 170 milioni per rilevare il club dai Della Valle, quasi 110 per la realizzazione del Viola Park più altri 120 tra gestione ordinaria della società e la sponsorizzazione a fondo perduto di Mediacom. A queste importanti cifre vanno poi sommati anche i circa 200 milioni spesi sul mercato (210 sono stati quelli incassati) e le dure battaglie portate avanti contro le prebende dei procuratori e nelle stanze dei bottoni del calcio, dove negli ultimi mesi sono stati ottenuti risultati più che buoni. Non ultimi l’apertura di una sede a New York della Lega e la vendita dei diritti tv della Serie A in America.

Dopo le tante voci, smentite con forza, di una cessione del club, giunte in concomitanza con la fase di down motivazionale del patron, adesso è giunto il momento per il patron viola di sciogliere alcuni nodi rimasti irrisolti sul futuro della gestione della Fiorentina. Il numero uno viola, atteso in città per agosto, già in questi giorni dall’America ha impostato le linee guida della prossima stagione. il primo punto è ovviamente quello legato alla riconferma di Italiano, che tutt'ora resta un rebus. Il secondo punto invece si ricollega al campo e alla sostituzione sul mercato di alcuni giocatori cardine (da Vlahovic a Odriozola, passando per Torreira) che hanno contribuito a riportare la squadra in Europa. Infine non è da tralasciare il tema legato alla ristrutturazione del Franchi, attorno al quale stanno aumentando i dubbi su tempi e costi. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.