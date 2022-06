Calciomercato: tutte le cifre della Fiorentina di Commisso

Acquisti e cessioni delle quattro sessioni di calciomercato della Fiorentina di Commisso. Ecco come stanno tutti i conti.

Fra poco inizierà il quarto calciomercato della Fiorentina targata Rocco Commisso . Il patron viola nel corso dell'ultima chiacchierata (a senso unico) con la stampa tra le altre cose ha snocciolato una cifra sulla gestione della sua società: l'attivo di mercato non supera i 100 milioni come supposto dai più, ma ammonta a 50 milioni. Ecco perché abbiamo voluto ricostruire con le cifre tratte da transfermark.it. Le cifre che vi riportiamo sono comprensive dei costi e ricavi derivati dai prestiti e tengono conto delle rate già previste per acquisti e cessioni. Per semplicità vi anticipiamo che nel calcolo c'è il solo acquisto di Chiesa da parte della Juventus che verrà saldato in questa gestioni di mercato (40 milioni), mentre la cifra incassata per Vlahovic è già compresa nel computo.

La prossima sessione parte dai residui 40 milioni che la Juventus versa per Chiesa e fa sì che Pradè potrà avere 47,32 milioni per concludere in pareggio le sue quattro sessioni di calciomercato. Ma così facendo Commisso non avrà speso niente per il mercato anche se non dobbiamo dimenticare i 25 milioni di sponsorizzazione annui e la spesa per la costruzione del centro sportivo superiore ai 100 milioni. In definitiva vedremo alla fine del prossimo mercato se per la campagna acquisti la Fiorentina sarà o meno in autogestione anche se per fare un conteggio più equo dovremmo inserire anche i costi di gestione e e le entrate varie ed eventuali, ma non è questo il senso della nostra ricerca.