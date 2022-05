Commisso: “Da Chiesa e Vlahovic un attivo totale di 50 milioni, altro che 150”

La spiegazione del presidente

Rocco Commisso , presidente della Fiorentina, ha spiegato in conferenza stampa la reale entità del guadagno dalle cessioni di Chiesa e Vlahovic:

"Abbiamo fatto un grande lavoro vendendo Vlahovic e prima di lui... come si chiama... Chiesa... portando una grande plusvalenza che ci aiuterà con il tetto massimo di spesa. Però attenzione: non è vero che avremo 150 milioni da investire. Arrivano i soldi delle due cessioni, ma tenete presente che alcuni li abbiamo già spesi e altri arriveranno dopo. Il vero numero è 50, e non 150".