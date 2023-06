Tra riposo e allenamenti: i giocatori della Fiorentina ricaricano l’energie

Una spiaggia per dimenticare (le due finali perse), sogni viola (per chi pensa già al prossimo anno) sotto il cielo azzurro in questo primo assaggio d’estate. Al termine di una stagione lunghissima ed estremamente faticosa, caratterizzata da 60 partite giocate dalla Fiorentina, molti calciatori gigliati sono in vacanza da una settimana. Da giovedì 8 giugno, per la precisione, data che corrisponde al giorno successivo alla finale di Conference League. Non tutti però. Per alcuni giocatori le vacanze non sono ancora iniziate, a causa delle varie convocazioni nelle rispettive nazionali. Tra coloro che si stanno godendo le vacanze ci sono i tre brasiliani: Dodò, Cabral e Igor. I verdeoro hanno deciso di tornare in patria, stanno trascorrendo del tempo con le famiglie e gli amici, cosa che raramente possono fare durante la stagione. Dodo sempre sorridente mentre scatta selfie insieme al padre e altre persone care. Igor si tiene in forma lavorando spesso in palestra in vista del prossimo anno, anche se il suo futuro sembra lontano da Firenze. Scelta diversa per l’argentino Martinez Quarta, anche lui con la famiglia ma non in patria, bensì negli Stati Uniti, in particolare agli Universal Studios di Orlando, per festeggiare il compleanno della figlia Alba. Giornata molto speciale per Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti, che oggi festeggeranno il loro primo anniversario di matrimonio e di certo avranno organizzato qualcosa di particolare per l’occasione. Un altro giocatore viola che ha approfittato di queste vacanze per tornare a casa è Pietro Terracciano, il portiere ha deciso di trascorrere alcuni giorni a San Felice a Cancello, il suo paese natale, in provincia di Caserta. Vacanze speciali per Rolando Mandragora, che tra pochi mesi diventerà padre. Chi invece ha vissuto questa gioia di recente è Michele Cerofolini, con l’arrivo della piccola Eva (nata il 25 maggio, poche ore dopo la finale di Coppa Italia). Lo sottolinea la Nazione.