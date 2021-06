Tra Ribery e Callejon uno è di troppo: Gattuso valuta in base al nuovo modulo

FR7 si sposa male con il calcio a tutta intensità di Gattuso. Callejon, invece, conosce benissimo le idee del tecnico

In attesa di venerdì, giorno dell'arrivo di Gattuso a Firenze, dove ad attenderlo ci sarà la dirigenza viola, La Gazzetta dello Sport si concentra sulle prime idee del nuovo tecnico viola. Per quanto riguarda il modulo, si punterà sul 4-2-3-1. Con questo schema c'è spazio per uno solo tra Ribery e Callejon, anche se ieri il francese è stato chiaro: "Il mio obiettivo in questo momento è rimanere alla Fiorentina".