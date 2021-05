Venerdì il summit mercato con tanti temi caldi. Ribery e Vlahovic…

Con l'arrivo di Gennaro Gattuso in città, il club viola metterà le basi alle prossime mosse di mercato

Venerdì sarà una giornata importantissima per la nuova Fiorentina targata Gennaro Gattuso. Con l'arrivo in città del nuovo tecnico gigliato, la società inizia a programmare concretamente le prossime mosse, specie per quanto riguarda il mercato. Secondo il TGR Rai, il nuovo allenatore gigliato parlerà con Daniele Pradè e Joe Barone toccando vari temi: dal rinnovo (probabile ma non certo) di Franck Ribery e del ruolo che dovrà avere nello spogliatoio l'asso francese al futuro del giocatore più importante, Dusan Vlahovic. Nel caso (malaugurato) di una sua eventuale partenza, il sostituto designato, sempre secondo il TGR, sarebbe Andrea Belotti.