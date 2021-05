Tgr: Venerdì Gattuso a Firenze, i piani del mister. Dainelli saluta la prima squadra

Novità importanti anche sul futuro di Dario Dainelli

Arrivano novità importanti riguardo l'arrivo del nuovo allenatore della Fiorentina in città. Stando a quanto riportato da TGR Rai Toscana, il tecnico calabrese sarà a Firenze già nella giornata di venerdì 4 giugno. Gattuso visionerà le strutture, compreso il Viola Park, e avrà modo di fare il punto di calciomercato con Joe Barone e Daniele Pradè. E due dei punti cardine riguarderanno la decisione sul futuro di Vlahovic e Ribery. Allo stesso tempo, la stessa emittente toscana, annuncia che Dario Dainelli saluterà la prima squadra viola. L'ex difensore viola potrebbe comunque far parte del settore giovanile, magari come allenatore. Sempre per quanto riguarda il capitolo dirigente, si studia un nuovo ruolo per Giancarlo Antognoni.