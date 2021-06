Ribery vuole restare, ma restano le incognite su contratto e ruolo

Il destino del francese ancora da decidere

Franck Ribery negli ultimi giorni ha inviato messaggi d'amore a Firenze ed alla Fiorentina, il francese senza troppi giri di parole ha ribadito la volontà di proseguire il percorso in maglia viola. L’ex Bayern Monaco adesso aspetta aggiornamenti dalla dirigenza e da Gennaro Gattuso. Come riportato da il Corriere dello Sport, per andare avanti insieme servirà rinegoziare l’accordo sotto il profilo economico accettandone un ridimensionamento. I 4 milioni di euro l'anno netti non sono più sostenibili. Ed anche sotto l'aspetto tecnico, a 38 anni compiuti difficilmente potrà ricoprire il ruolo di "top player" inamovibile se verranno finalizzati inserimenti di livello durante l'estate. Quello che non è in discussione è certamente la sua esperienza e la sua capacità di leadership nello spogliatoio. L'esempio ed i consigli dati a Vlahovic sono stati fondamentali per la crescita del serbo.