Tra Italiano e Barone non filava tutto liscio, ma l’affetto era vero e puro

No, il rapporto tra Italiano e Joe Barone non è sempre stato idilliaco. Scelte di mercato, dichiarazioni pubbliche, visioni sul reale valore della rosa o sulla gestione di alcuni casi. Sono stati diversi, anche di recente, i motivi che li hanno fatti discutere. Detto ciò, sottolinea il Corriere Fiorentino, l'affetto che si era creato dai due aveva una forza fuori dal comune. Un rapporto stretto, di due persone che collaboravano ogni giorno. Italiano ha sempre riconosciuto la dedizione al lavoro del direttore generale della Fiorentina. Sempre. E adesso che non c'è più, sarà proprio Vincenzo Italiano a trascinare il gruppo sulle spalle e riportarlo alla vittoria nel nome di Joe Barone. L'allenatore della Fiorentina, in questo momento, è un uomo colpito da dolore ma che non si può permettere distrazioni. Tutti i suoi ragazzi si affidano a lui per trovare un faro, una guida in grado di accudirli dopo lo shock di questi giorni. Vietato mollare e con forza, Italiano si prende per mano la sua Fiorentina.