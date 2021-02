Tra dubbi ed assenze è Vlahovic l’unica certezza. Jolly Kokorin

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, stasera una Fiorentina molto rimaneggiata affronterà l’Inter schiacciasassi in campionato. Complice la probabile assenza di Ribery, Prandelli dovrà valutare soluzioni alternative. Resta la grande voglia di buttare nella mischia Kokorin, il jolly offensivo della Fiorentina. Tuttavia, come confessato dallo stesso tecnico, il russo ha pochi minuti nelle gambe e potrà dare il suo contributo, nell’opzione più ottimistica, soltanto nei minuti finali. La certezza assoluta per il momento risponde al nome di Dusan Vlahovic, chiamato a continuare sulla strada del gol. Ha trovato il ritmo nell’ultimo periodo e sarà il terminale offensivo a cui chiedere gli straordinari contro l’Inter. Ha realizzato sette reti in questo campionato e nella passata stagione è già stato bravo a far male ai nerazzurri.

La curiosità: ecco perché l’ex Vecino non è partito per Firenze