Non c’è Matias Vecino fra i convocati per la gara di Firenze, ma il centrocampista non è nemmeno partito con la squadra e non vedrà la partita dal Franchi. Secondo i colleghi di FcInternews, non ci sono motivi di allarme: la società nerazzurra avrebbe preferito non far viaggiare il calciatore (già convocato con la Juve) per permettergli di svolgere una doppia seduta ad Appiano Gentile con allenamenti specifici.