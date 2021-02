Prandelli ridisegna la squadra, assenze che pesano. Tornano due big per Conte

Viste le non perfette condizioni di Ribery, La Nazione scrive che l’unica consolazione per Prandelli è il venir meno della stabilità societaria dell’Inter, in cerca di uno scudetto che adesso sembra un po’ più complicato. La Fiorentina sembra in ripresa, o almeno questo ci dicono le ultime due prestazioni, ma l’assenza probabile del francese rimescola le carte in tavola. Prandelli dovrà guadagnarsi salvezza e fiducia di Commisso anche grazie alle prestazioni coraggiose contro le grandi squadre. Certo, tre assenze del genere, aggiungendo gli squalificati Milenkovic e Castrovilli, pesano non poco. Intanto, l’Inter non vince al Franchi dal 2014 e rimangono i fantasmi del gol all’ultimo di Vlahovic nella scorsa stagione. I rientri di Hakimi e Lukaku suonano come musica alle orecchie di un inquieto Conte.