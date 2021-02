LIVE – Prandelli: “Problemino per Ribery, lo valutiamo domattina. Le condizioni di Kokorin e Malcuit”

Mister Cesare Prandelli prende la parola in occasione della conferenza stampa di vigilia: domani la Fiorentina ospiterà l’Inter nella gara di apertura della ventunesima giornata di campionato.

“Come sta la squadra? La squadra sta bene, abbiamo avuto un piccolo problema con Ribery che valuteremo domattina. L’Inter è attrezzata per cercare di vincere il campionato, ha un gioco consolidato e molte individualità. Dovremo essere compatti, equilibrati, vogliosi di battere una grande squadra; mi auguro che i ragazzi lo abbiano recepito.

Le prestazioni sono state sempre abbastanza buone, il miglioramento lo vedo sotto il punto di vista dell’intensità. Non palleggiamo molto ma ripartiamo spesso e arriviamo in profondità. Dobbiamo evitare qualche piccola disattenzione, alcuni hanno un pensiero positivo piuttosto che negativo senza palla, e questo va corretto, ci vuole a volte un po’ di paure. Kokorin sta lavorando bene, sono contento, avrei voglia di inserirlo per fargli capire le caratteristiche di questo calcio e dei suoi nuovi compagni. Malcuit è più avanti, domani verrà in panchina e potrà fare anche 30 minuti.

Io chiudo gli occhi e vedo sempre la mia squadra che può vincere con tutti. Non è presunzione, ci saranno difficoltà, ma io ci credo, e ci avrei creduto al 100% con i nostri tifosi presenti. La squadra lavora per dimostrare di poter fare grandi imprese.

Su Ribery vorrei capire un po’ di più anche io, bisogna aspettare domani mattina. Il Viola Park? Ne abbiamo parlato oggi, il presidente ha saputo delle mie parole di qualche tempo fa e io le confermo. Ci saranno momenti importanti per essere più competitivi, molti giovani guardano molto all’ambiente in cui andranno a lavorare. Quando pensi al futuro pensi sempre a qualcosa di straordinari. Io ho visto i disegni, è qualcosa di davvero unico.

Quarta? Per come la vedo io, i tre difensori devono saper giocare. Quarta mi piace, ha personalità e tecnica, i sistemi moderni chiedono questo. Non deve cercare di fare qualcosa che non è suo. Su Lukaku Lucas ha fatto molto bene in coppa, il belga è difficilissimo da marcare e tutti i nostri difensori, non solo Quarta, avranno il loro bel da fare su questo grande centravanti.”

